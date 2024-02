Handicap, qualité : ADN Tourisme inquiet pour l’avenir des labels

Ne pas agir à temps serait une grave erreur et une occasion manquée de démontrer, lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la capacité de la France à offrir un tourisme d'excellence et accessible à tous

Devant l'urgence de la situation, les associationsont initié un manifeste pour un tourisme accessible et de qualité , accessible en ligne et ouvert à la signature de tous les acteurs du tourisme et citoyens concernés.”, s'exprime ADN Tourisme dans son communiqué.L'organisme indique donc qu’il est impératif depour assurer un tourisme inclusif et de qualité en France, surtout en vue des JO de 2024. L'implication des, est "cruciale pour la survie de ces initiatives", et le manifeste proposé par les associations ATH et ADN Tourisme représente une "opportunité de s'engager et de promouvoir l'importance de l'accessibilité dans le tourisme".