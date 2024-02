JO d'Hiver 2030 : "Un mauvais signal envoyé à la montagne française"

Il y a des explications économiques et climatiques.Sur le premier sujet nous voyons les ardoises laissées par l'organisation des Jeux olympiques. D'autant plus que les dépenses réelles par rapport à celles envisagées, sont souvent plus fortes et les retombées ne sont pas toujours celles espérées.De plus, vous avez un risque de sécurité et d'attentat croissant, lors de spectacles aussi médiatisés.c'était le message de ma tribune publiée dans le journal le Monde. Je suis plutôt quelqu'un de nuancé et je ne suis pas un militant forcené, mais il aurait été possible d'envisager ces Jeux olympiques d'hiver comme une opportunité d'opérer la transition climatique de ces territoires.