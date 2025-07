Los Angeles se prépare à accueillir les JO 2028

The Power of Sport. The Magic of LA.

Pour cette édition, Los Angeles s’engage à. Cette stratégie vise à limiter les constructions temporaires et à réduire l’impact écologique de l’événement. Le centre international des médias et de production télévisée sera implanté à, un vaste projet immobilier porté par Stan Kroenke, propriétaire des Rams. Ce campus de dernière génération verra ses travaux débuter durant l’été 2025, dans le quartier d’Inglewood.Selon le comité LA28, les Jeux rassembleront 55 disciplines olympiques et paralympiques, avec plus de 800 épreuves et 3 000 heures de sport en direct. La ville ambitionne d’incarner sa promesse : «», un croisement entre performance sportive, culture et paysages iconiques. La destination mise également sur sa diversité culturelle et sa capacité à offrir un accueil global à un public international, à travers son tissu hôtelier, ses sites touristiques et ses infrastructures de transport, notamment l’aéroport LAX.Los Angeles deviendra ainsi la Jeux Olympiques b[pour la troisième fois, consolidant son rôle central dans l’histoire du mouvement olympique. Lesse tiendront du]b 15 au 27 août 2028.