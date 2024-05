Los Angeles accueille le salon du tourisme IPW

Le tourisme continue d'être un moteur économique indispensable pour Los Angeles, avec un impact sur les moyens de subsistance de plus de 530 000 travailleurs dans le secteur du tourisme

LA est l'une des destinations les plus passionnantes, les plus inclusives et les plus évolutives au monde, et nous avons le privilège d'accueillir IPW cette année, un moment décisif pour l'industrie du tourisme à Los Angeles. Avec un intérêt mondial soutenu pour la Cité des Anges, et avec plus de sites et attractions générateurs de demande que jamais auparavant, nous sommes convaincus que LA verra les bénéfices d’IPW pour les années à venir

Cet événement d'envergure réuniravenant des quatre coins du monde, avec des activités prévues dans des lieux emblématiques tels queLe retour d'IPW à Los Angeles marque une étape cruciale pour l'industrie du tourisme dans la Cité des Anges. En effet, cet événement, organisé par la, est un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur, visant à stimuler les voyages internationaux entrants aux États-Unis.Lesont été significatives, avec, soit une récupération de 97 % par rapport à 2019, année de référence. Cette affluence a généré 40,4 milliards de dollars de recettes touristiques et plus de 530 000 emplois liés au secteur du tourisme dans la ville.Avec un programme riche en événements et en rencontres professionnelles, cet événement devrait ouvrir depour l'industrie du tourisme à Los Angeles.Au-delà des chiffres, l'IPW est également l'occasion de mettre en lumière les atouts de Los Angeles en tant que destination touristique de premier plan.», a déclaré Adam Burke . «».Cet événement marque le début d'une nouvelle ère pour le tourisme à Los Angeles, avec despour les années à venir.