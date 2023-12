Denver accueillera le salon IPW en 2029

IPW nous permettra de faire connaître Denver sur la scène internationale et pour cela nous avons l'intention de montrer le meilleur de notre destination

L'IPW 2029 se déroulera au sein du nouveau Centre de Convention de Denver et mettra en relationavecpour promouvoir les produits, présenter les destinations américaines et négocier de futures collaborations.L'événement devrait permettre dede futurs voyages aux États-Unis et attirer environà l’occasion du Brand USA Media Marketplace." a ajouté Richard W. Scharf.Avecen toile de fond et quatre parcs nationaux à proximité, Denver est une destination appréciée des aventuriers et des amoureux de la nature tout au long de l'année. Avec 300 jours de soleil par an,elle comblera les voyageurs à la recherche d'un séjour alliant aventures urbaines et activités de plein air.La ville accueille déjà plus de. Elle abrite le Red Rocks Amphitheatre, connu pour être le « meilleur amphithéâtre en plein air » du pays selon le magazine Rolling Stone et la salle de concert la plus fréquentée au monde en 2021.Destination musicale emblématique, la ville compte de nombreux théâtres et salles de concert, des événements originaux et une programmation musicale annuelle composée de festivals et de têtes d'affiche internationales.Denver possède également le plus grand festival de la bière des États-Unis, le Great American Beer Festival, et le troisième plus grand complexe d'arts de la scène du pays.Enfin, elle dispose duet propose des vols sans escale en provenance de 24 villes internationales, dont Paris.