Voyage aux USA : à la découverte de l'état du Colorado

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Colorado, ce nom renvoie à l'image d'une destination aux multiples facettes qui forment un ensemble harmonieux et complémentaire. Nature grandiose, culture dynamique et art de vivre unique se mêlent pour faire rêver tous les voyageurs en quête d'une nouvelle aventure et d'une expérience unique. Partez à la conquête de cette immensité exceptionnelle qui saura vous surprendre avec sa diversité. Dunes de sable, déserts, parcs, canyons, lieux uniques d'une beauté sans égal les uns que les autres… Le Colorado et ses merveilles n'attendent que vous.

Rédigé par Emmanuel Higel [contenu sponsorisé] le Mercredi 10 Février 2021

Denver, la capitale Impossible de parler du Colorado sans évoquer Denver, le centre névralgique de ce vaste pays aux contrastes frappants !



La capitale de cet État saura combler toutes les envies avec ses immenses espaces verts variés et ses richesses culturelles inouïes.

Quoi de plus divertissant et instructif que de se perdre dans un vaste parc de 1,3 km² pour passer de surprise en surprise ? Coty Park vous mettra sûrement plein la vue avec sa riche faune et flore



Après vous être émerveillé face à ces merveilles naturelles, visitez les musées et les centres culturels de la ville pour apprendre davantage la vraie identité de cette destination unique. Centre des Arts, Musée des Arts, Larimer Square, tombe de Buffalo Bill, State Capitole Building… les lieux à visiter ne manquent pas à Denver.

Colorado Springs et l'emblématique Pike's Peak Une ville exceptionnelle entourée de forêts denses qui contrastent à merveille avec les pics de gré rouge de Gardent of the Gods, la marée verte des conifères et les rives de calvaire jaune et blanc d'un lac, Colorado Springs mérite le détour. Les paysages à la fois diversifiés et extraordinaires de cette destination ne laisseront personne indifférente.



● Juste à l'est de la ville, profitez d'un pique-nique dépaysant au cœur des prairies vallonnées afin d'admirer un panorama exceptionnel sur les gorges des Paint Mines Interpretive Preserve et les environs. Rien de plus agréable que de voir ce joli spectacle naturel aux couleurs variées.



● À proximité d'Old Colorado Springs, le village de Manitou Springs vous imprègne de sa douceur de vie grâce à sa nature grandiose qui règne dans une atmosphère paisible et conviviale. À part sa beauté naturelle, elle vous époustouflera avec sa culture.



● Faites une étape au Ghost Town Wild West Museum pour en savoir plus.



Canyon Royal Gorge pour une visite en hauteur

Ne manquez pas de prendre des photos pour immortaliser ce moment inoubliable. Vous tomberez sûrement sous le charme de ces magnifiques paysages qui se dressent fièrement sous vos yeux. Pour continuer l'aventure, rendez-vous au Canyon Royal Gorge , situé à seulement quelques kilomètres de Colorado Springs. Laissez-vous emporter par les sensations fortes et les émotions en traversant ce plus haut pont suspendu du monde qui culmine à plus de 1000 m d'altitude et qui surplombe la rivière Arkansas.Ne manquez pas de prendre des photos pour immortaliser ce moment inoubliable. Vous tomberez sûrement sous le charme de ces magnifiques paysages qui se dressent fièrement sous vos yeux.

Le Black Canyon et son mystère Vous avez sûrement entendu parler du Black Canyon du Colorado. Mais, soyez-en sûr : l'émotion est totalement différente de ce que l'on entend, une fois sur place. Offrez-vous quelques bonnes heures de randonnée sur la colline pour vivre cette expérience.



À la fois étroit et profond, le Black Canyon invite à l'émerveillement et aux sensations fortes. Face à cette nature unique, vous serez sûrement séduit par cet endroit.

Mesa Verde National Park N'hésitez pas à continuer votre route vers le sud-ouest du Colorado, une zone désertique caractérisée par des formations rocheuses rouges, des dunes de sable et des canyons profonds. Mesa Verde National Park attirera certainement votre attention. Un théâtre d'expression de la culture Anasazi, cet endroit vous plonge dans un cadre sans égal perché à plus de 2600 m d'altitude.

Ce parc national de Black Canyon of Gunnison est l'un des sites archéologiques les plus célèbres de l'Amérique. Il abrite une faune spectaculaire et de longs sentiers de randonnées.

Préparez votre séjour dans le Colorado



Nul doute que les professionnels et la population locale seront heureux de vous accueillir, dans un état qui reste traditionnellement moins touristique que les grandes villes comme New York, Los Angeles ou Las Vegas. Néanmoins, il vous faudra organiser votre séjour minutieusement pour bénéficier des meilleurs tarifs, surtout si vous découvrez le Colorado sous forme de circuit.



Côté formalités, l’accès au territoire américain ne nécessite plus de demande de visa classique dans le cadre d’un séjour touristique. En revanche, vous devrez vous plier à la procédure ESTA, qui remplace le visa et est facilement accessible en ligne (

Malgré la situation sanitaire générale en France et aux Etats-Unis, les vols internationaux reprennent peu à peu, et devraient revenir à la normale dans les prochains mois.Nul doute que les professionnels et la population locale seront heureux de vous accueillir, dans un état qui reste traditionnellement moins touristique que les grandes villes comme New York, Los Angeles ou Las Vegas. Néanmoins, il vous faudra organiser votre séjour minutieusement pour bénéficier des meilleurs tarifs, surtout si vous découvrez le Colorado sous forme de circuit.Côté formalités, l’accès au territoire américain ne nécessite plus de demande de visa classique dans le cadre d’un séjour touristique. En revanche, vous devrez vous plier à la procédure ESTA, qui remplace le visa et est facilement accessible en ligne ( le site esta.fr vous permet d’obtenir votre autorisation ESTA ).

Lu 84 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Votre location de vacances au ski à Puy Saint Vincent Quel souvenir garder de Paris lors de vos voyages ?