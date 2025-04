Amateur de whisky ? Cet hôtel est fait pour vous !

Le Whisky Hotel n'est pas seulement un lieu de séjour, c'est une destination, une expérience. J'ai passé des années à sélectionner chaque œuvre d'art, chaque élément de design, et chaque bouteille sur nos étagères a été choisie avec passion et précision. Hollywood mérite quelque chose avec une âme, et c'est exactement ce que nous avons construit.

Le, imaginé par Adolfo Suaya, se positionne comme une nouvelle adresse signature à Los Angeles , située à proximité du Vinyl District, quartier en pleine transformation. Ce, aménagées avec des matériaux nobles tels que des sols en chêne européen et des tapis persans anciens. Chaque chambre est équipée d’une douche à effet pluie, d’une machine Nespresso et d’une salle de bains dotée de sols en terrazzo de style européen avec bancs en marbre. Lesdébutent à 195 dollars (environ 175 euros) par nuit pour une chambre "Classique King" et atteignent 695 dollars (environ 625 euros) pour une suite.L’établissement propose une. Une collection de whiskies rares et anciens sera disponible, avec l’ouverture prochaine d’un bar dédié. Le Whisky Hotel prévoit également, parmi lesquels un petit-déjeuner continental, l’accès à une salle de sport privée avec la possibilité de faire appel à des entraîneurs personnels, ainsi que: un restaurant au rez-de-chaussée et un autre sur le toit, offrant des vues panoramiques sur Hollywood. Adolfo Suaya précise : «