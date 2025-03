Paris Île-de-France : quel bilan pour la fréquentation touristique en 2024 ?

Grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques, notre Région a bénéficié d’une visibilité inédite. Nous devons désormais capitaliser sur cet héritage pour renforcer notre attractivité et développer un tourisme durable et équilibré.

L’impact des Jeux se mesure tant en fréquentation qu’en retombées économiques

Durant les Jeux Olympiques et Paralympiques , la région a accueilli 7,1 millions de séjours touristiques, soit +11 % par rapport à 2023. Cela inclut 2,8 millions de séjours de visiteurs français (+15 %), 2,3 millions de séjours internationaux (+4 %) et 2 millions de séjours de Franciliens (+14 %). Les clientèles les plus nombreuses ont été les Américains (281 000, +4 %) et les Britanniques (280 000, +3 %).a enregistré une: le taux d’occupation a augmenté de 11,4 points, le prix moyen des nuitées a progressé de 111 % et le RevPAR a crû de 147 %. À l’échelle annuelle, le RevPAR a enregistré une hausse de 12 %, notamment grâce à la montée en gamme des hébergements.Durant les Jeux, la, mais une reprise rapide a suivi l’événement. Sur l’ensemble de l’année, la fréquentation s’est stabilisée.souligne : « Alexandra Dublanche ajoute : «. »