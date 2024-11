Jeux olympiques : le secteur du tourisme a-t-il été à la hauteur ? 🔑

La France peut être fière de la réussite des jeux olympiques de Paris 2024. Une cérémonie d'ouverture grandiose avec la Seine et le Paris historique comme écrin et une créativité et une innovation sans précédent mêlant des sites emblématiques de la culture française à des performances artistiques contemporaines.



Au-delà des polémiques souvent vaines sur le parti pris créatif, cette inauguration a marqué les esprits par son originalité, son message universel. C’est la France des lumières symbole de liberté, de disruption et d'inclusion qui a été mise à l’honneur en s’appuyant sur notre histoire et en revisitant les codes qui a rayonné et époustouflé le monde.



Mais au-delà de cette capacité de création pour laquelle la France est attendue c'est dans le domaine de l'organisation, de la logistique, de la sécurité, de la prise en compte du parcours client, de l'information pragmatique permettant de guider et d'informer le visiteur que notre pays a démontré son savoir-faire en matière d'événements de portée universelle.



Malgré les réticences des Français souvent critiques à l'égard des jeux olympiques (que n'a-t-on pas entendu sur la gabegie financière supposée, la catastrophe pour l'environnement, l'exclusion de telle ou telle population…) l’évènement a porté notre pays et réconcilié les Français avec eux-mêmes.



Nos concitoyens se sont rapidement mobilisés avec un engouement palpable dans tout le pays au gré des bons résultats de nos athlètes. Quel sursaut malheureusement éphémère d’une France retrouvée, sortie temporairement de sa déprime certes liée à notre pathologie nationale mais bien accentuée par un contexte politique délétère, un pouvoir d'achat rongé par l'inflation, une météorologie exécrable au premier semestre !



La France a retrouvé sa fierté, et les Français se sont réconciliés provisoirement avec eux-mêmes, ce qui n'est pas la moindre des vertus de ces jeux olympiques.