C'était une demande forte des acteurs du tourisme et du Premier Ministre

"Il intervient quelques mois avant les JOP afin de répondre à des inquiétudes importantes notamment en Ile-de-France sur les modalités d’accueil et de circulation

renforcement global de la présence policière dans 20 zones très touristiques de la capitale ainsi qu’en Seine-Saint-Denis

Cela faisait 4 ans que le Comité Interministériel du Tourisme (CIT) ne s'était pas réuni. Le dernier en date avait eu lieu en novembre 2020, sous l'égide de Jean Castex , Premier Ministre à l'époque où il avait été notamment question des aides au secteur en raison de la pandémie de covid." affirme Matignon.Ce CIT réunira les professionnels, les fédérations et organismes représentatifs du secteur ainsi que tous les Ministres qui ont un lien avec le tourisme dont Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée du Tourisme,, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques,Ministre délégué chargé des Transports ou encoreministre de la Transition écologique." explique le cabinet du Premier Ministre. Une réunion spécifique aura lieu à l’issue du CIT pour répondre aux questions pratiques des professionnels sur la circulation, l'accueil, les flux de marchandise...Matignon rappelle concernant la sécurité, queprévoit le "". 700 patrouilles sont aussi mobilisées chaque jour dans les transports, soit 7 fois plus qu'à l'accoutumé.Des actions seront annoncées avec un renforcement de l’information et de la protection du consommateur et la mise en place. Parallèlement une nouvelle version de France.fr