La Nouvelle-Calédonie veut reconquérir le coeur des Français

En 2024, la Nouvelle-Calédonie a accueilli, soit une baisse de 53 % par rapport à 2023, où 125 895 visiteurs avaient été enregistrés.Cette chute est notamment due auxsurvenues en mai 2024, qui ont entraîné unedu nombre de touristes entre mai et décembre par rapport à la même période en 2023 .​Parmi les actions mises en place pour relancer le secteur , un jeu-concours en ligne permet aux participants de tenter de remporterParis-Nouméa avec la compagnie Aircalin, jusqu'au 25 mai 2025.​De plus, Singapore Airlines propose un tarif promotionnel pour les vols entre, via Singapour, à partir de 1 690 € TTC. Cette offre est valable pour des réservations effectuées entre le 23 avril et le 17 mai 2025, pour des départs entre mai 2025 et février 2026.​Ces initiatives s'inscrivent dans une stratégie visant àen Nouvelle-Calédonie, en renforçant sa visibilité et en facilitant l'accès à la destination pour les voyageurs français.​