Aircalin, artisan du renouveau du tourisme en Nouvelle-Calédonie

Nous avons besoin de vous pour relancer cette économie »

Forte désormais d’une desserte facilitée et augmentée, d’un couvre-feu levé depuis le 2 décembre dernier, la Nouvelle-Calédonie souhaite à présent faire repartir son tourisme.Profitant de cette actualité plutôt apaisée et en dynamique pour le pays ainsi que de la présence de nombreux élus calédoniens et dirigeants d’Aircalin, Clarice Lasemillante, représentante de Nouvelle-Calédonie Tourisme en France avait organisé la tenue d’un point d’étape sur la situation à l’attention des professionnels du tourisme et de la presse.Mickaël Forrest, président de Nouvelle-Calédonie Tourisme, et membre du gouvernement calédonien en charge du sport et de la promotion internationale accompagnée dedirectrice générale de Nouvelle-Calédonie Tourisme ont souhaité expliquer et rassurer., a lancé Julie Laronde aux professionnels. Et d’expliquer une stratégie de relance mise en place depuis le début de la crise et qui comporte cinq étapes.D’abord, aux heures les plus critiques de la crise entre mai et septembre derniers, une gestion de crise pour fournir une assistance d’urgence et pour ensuite renouer les liens et apaiser. Récemment, en octobre et novembre, ce fut la phase de rassurance pour restaurer l’image de la destination.Actuellement l’heure est à la promotion et aux campagnes de vente.