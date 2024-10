Nouvelle-Calédonie : le retour de la croisière à Nouméa

La préparation à cette reprise a nécessité des mesures de rassurance de la part du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui a adressé un courrier officiel en septembre aux compagnies de croisières.



Par ailleurs, un Comité technique Croisière réunissant les acteurs publics et privés s'est organisé pour assurer des conditions optimales de sécurité et de confort.



Cette initiative a été couronnée par une première escale test réussie à Lifou le 18 octobre avec un navire de National Geographic.



Les responsables de Carnival et Royal Caribbean, venus en Nouvelle-Calédonie en octobre, ont confirmé que les conditions de sécurité et d’accueil sont à nouveau optimales. Suite à cette inspection, les compagnies ont rencontré Mickaël Forrest, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et Julie Laronde, directrice de Nouvelle-Calédonie Tourisme (NCT), pour annoncer la reprise des escales à Nouméa et Lifou.



Cette reprise marque un signal fort de la résilience de la Nouvelle-Calédonie, comme le souligne Julie Laronde, directrice générale de NCT, " Si la reprise de la croisière est évidemment un enjeu économique majeur pour la Nouvelle-Calédonie, c’est aussi un symbole fort pour montrer aux touristes et aux voyagistes du monde entier notre capacité d’accueil retrouvée.



C’est donc une étape clé de notre stratégie globale de rassurance et de relance touristique de la destination. "