Costa Croisières se tourne vers le vert

Que ce soit pour les paquebots de croisière, fluviaux, ou tout autre type de transport maritime, l'alimentation électrique à quai s’intègre dans une démarche de transition énergétique et de réduction des nuisances (pollution de l’air, bruit, déchets).



A titre d’exemple, concernant les paquebots fluviaux en France, sur une année, le branchement du paquebot à quai lors des escales réduit les émissions totales de CO2 d'environ 60 % (en navigation et à quai), ce qui représente une économie annuelle de 750 tonnes (équivalant à un aller-retour en avion entre Paris et Bangkok en A380), et divise par 60 les émissions de polluants locaux (CO, HC, NOx et Particules fines).



On estime qu’au terme de l’année, le gain d’émissions de CO2 est équivalent à 8500 tonnes sur l’ensemble du réseau géré par Voies navigables de France.



Au niveau européen, plusieurs ports ont déjà mis en place des mesures de développement pour permettre le raccordement des navires au réseau électrique général à l’amarrage. C’est notamment le cas de Barcelone et Valence en Espagne, Stavanger et Nordfjordeid en Norvège, Copenhague au Danemark, Rotterdam aux Pays-Bas, La Valette à Malte et Stockholm en Suède et Marseille en France.



Costa Croisières et d’autres grands groupes du secteur maritime ont donc d’ores et déjà commencé leur transition vers un mode de consommation plus responsable et conscient des enjeux du tourisme de demain, et les ports européens investissent activement pour rendre cette transition effective d’ici 2030.