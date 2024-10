Nouvelle-Calédonie : les croisières ont repris !

La situation est toujours tendue en Nouvelle-Calédonie, alors que le couvre-feu a été prolongé jusqu'au 4 novembre 2024.



Malgré tout et parce que l'archipel regarde devant, en souhaitant relancer son activité économique, les croisières ont repris après plus de 5 mois d'arrêt. C'est à Lifou que la reprise de l'activité a eu lieu, le 18 octobre 2024.



" Depuis mai 2024, en raison des événements qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie, les escales de navires de croisière ont été interrompues. L’impact économique pour les acteurs touristiques et les compagnies de croisière demeure considérable.



En concertation avec ces dernières et des autorités coutumières, le gouvernement a réuni son comité technique croisière lundi 14 octobre pour acter la réouverture officielle de l’activité avec un premier toucher de navire à Lifou, ce vendredi 18 octobre, " a commenté dans un communiqué le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.



La réouverture de l’escale de Nouméa demeure en discussion pour le mois de novembre 2024.