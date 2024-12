Nouvelle-Calédonie : une nouvelle plateforme pour simplifier le voyage

Ce projet était une première et un vrai défi pour Antidots. Ouvrir une plateforme de l’autre côté de la planète fut un challenge important mené avec nos amis calédoniens. Nous sommes clairement dans l’ADN d’Antidots, à savoir mettre en place des plateformes positives pour les territoires qui nous font confiance. Grâce à une équipe locale soudée et dynamique nous pouvons aujourd’hui proposer une expérience à 360° pour les utilisateurs, en privilégiant avant tout, des solutions locales. Enfin, cela répond à un enjeu fort de la Province Sud Nouvelle Calédonie de pouvoir proposer des solutions simples à leurs partenaires dans le but de les digitaliser, mais aussi pouvoir les commercialiser

Au-delà des voyageurs,. La plateforme leur permet de mettre à jour leur offre en temps réel, de gérer les réservations et de suivre les interactions avec leurs clients via. En valorisant des activités locales comme des balades à cheval ou des ateliers artisanaux, cet outil participe à la préservation du patrimoine calédonien tout en offrant une visibilité accrue aux professionnels., souligne : «. »L’initiative vise aussi àavec une forte implication des acteurs de la province Sud. Unepour promouvoir cette innovation auprès des marchés étrangers et renforcer l’attractivité de la Nouvelle-Calédonie.