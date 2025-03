France Montagnes dévoile son nouveau site web

Cette mise en ligne constitue une première version (V1) du site. France Montagnes travaille d’ores et déjà sur une V2 qui intégrera diverses améliorations et optimisations pour offrir la meilleure expérience possible

Avec plus de, la plateforme propose une découverte approfondie des montagnes françaises. Les contenus peuvent être explorés via différents parcours : par massif, activité ou thématique.Un, renforcé par un système de tags, permet une recherche affinitaire. Deux boutons permanents simplifient l’expérience : « Réserver », qui offre l’accès à la plateforme Mon Séjour en Montagne ou aux centrales de réservation partenaires ; et « Infos Live », qui donne un accès direct aux webcams, bulletins neige et météo, via Météo France.France Montagnes innove également avec une, s’affranchissant des quatre saisons traditionnelles afin de mieux refléter les réalités géographiques et d’activité des stations, notamment entre mars et avril. Pour garantir un impact environnemental réduit, le site a été éco-conçu et respecte les normes d’accessibilité RGAA. «», précise l’organisation.