Bilan hivernal : la montagne française fait de la résistance

Nous sommes encore sous le coup d’un « ski bashing » de la part de défenseurs de l’environnement, parfois relayés par les autorités publiques

Nous devons sans cesse plaider notre cause à Bercy et auprès des ministères pour faire comprendre l’économie des montagnes et justifier tous les efforts menés à tous les niveaux pour préserver nos massifs, et ceux qui en vivent.



On ne sait pas assez que seuls 2% du territoire des massifs français sont équipés et permettent de générer les ressources pour entretenir et préserver les 98% restants

Nous n’avons pas voulu entrer dans la polémique

Je ne connais que deux exploitations qui ont traversé la crise en réalisant un léger bénéfice mais pour des raisons extérieures aux aides de l’État. On oublie trop facilement toutes les dépenses et obligations de sécurité et d’entretien qui nous ont été faites sans que nous ayons un euro de chiffre d’affaires

Il n’y est pas question de neige ou de remontées mécaniques, mais plus d’aménagement de sites touristiques ou d’assistance en ingénierie qui n’apportent pas de réelles solutions d’avenir

Et pourtant, France Montagnes, organisation qui regroupe les élus de l’ANMSM, les Domaines Skiables de France et les moniteurs de l’ESF, éprouve le besoin de lancer une forme de complainte. «», insiste Jean-Luc Boch.».Lesaccordés globalement à la montagne dans le cadre des aides étatiques pour traverser la dernière crise sanitaire lui sont parfois retournés de plein fouet en boomerang critique, à lire quelques chapitres du rapport de la Cour des Comptes sur le bon usage de ces aides.», assure Alexandre Maulin, président des Domaines Skiables de France.».Même leet ses quelques 3,5 milliards d’euros mobilisés en aides et en accès à des financements privilégiés ne trouve pas grâce aux yeux des présidents de France Montagnes. «».