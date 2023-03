Valérie Paumier : "Nous allons devoir sortir de la manne du ski !" 🔑

TourMaG.com - Quel est le principal enjeu pour faire infléchir, l'économie de la montagne ?



Valérie Paumier : Nous devons stopper la politique de l'immobilier, arrêter de construire.



Depuis le plan neige, un mécanisme de rente à court terme a été créé, avec des culbutes financières hors norme. Nous ne pouvons pas l'arrêter, les gens ne comprendront pas.



Nous avons 50% de lits froids, avec la problématique des passoires thermiques. Mais dans le même temps, nous continuons d'augmenter les capacités des stations de ski. Avec le prix du foncier, les biens sont vendus et loués très cher, ce qui entraine une montée en gamme.



Quand une station annonce un taux d'occupation de 80%, cela signifie que 80% des lits chauds sont occupés, donc bien moins que la moitié de l'ensemble de ses logements.



Il y a une tromperie dans ces chiffres.



Les stations perdent la clientèle locale et se tournent vers celle internationale, donc on carbone les séjours. Personne ne se pose la question des lendemains.



Le problème c'est que la loi encourage cette fuite en avant, par la défiscalisation de l'immobilier neuf en station. Nous parlons là d'un marché de niche, comme dans des villes comme Val-d'Isère, où le mètre carré frise les 20 000 euros.



Après les plus petites stations ne sont pas épargnées par cette flambée, puisque la Clusaz dépasse les 9 000 euros et le Grand Bornand 7 000 euros. Des tarifs qui empêchent clairement les primo-accédants de s'installer.



Nous devrions défiscaliser à fond l'achat de l'ancien et subventionner leur rénovation énergétique.



Il faut arrêter de parler du ruissellement de l'économie du ski, puisque nous n'arrivons pas à loger les salariés. Pour s'acheter des logements à plus de 10 ou 13 000 euros du mètre carré, il faut travailler à Genève. Le ski est une économie de ruissellement pour quelques familles rentières.