Cet hiver, la Montagne n’a pas tout gagné, mais ça va bien

« Alors même que la crise énergétique touche durement les stations de montagne, l’impact sur la hausse des prix pour les vacanciers a été contenue au maximum pour préserver leur pouvoir d’achat dans un contexte déjà inflationniste », commente Jean-Luc Boch, président de l’ANMSM.



« Malgré un taux d’enneigement aléatoire en début de saison, la clientèle était au rendez-vous pour les vacances d’hiver, avec des performances de remplissage satisfaisantes, et ce, grâce au travail réalisé par les professionnels de la montagne notamment pour consolider le ski tout en diversifiant les activités et répondre aux nouvelles attentes des vacanciers.



On dénombre plus de 50 activités différentes en stations l’hiver, entre la glisse et le hors glisse ! Les vacanciers viennent à la montagne pour skier, mais pas seulement, ils souhaitent également profiter d’un air pur, des grands espaces, pour se dépayser et passer un bon moment entre amis et famille. »