Savoie Mont Blanc Noël : une fréquentation soutenue malgré un climat capricieux

Pour l’ensemble des massifs montagneux de France, la performance est similaire, selon le constat fait par l’Association nationale des Maires de stations de montagne (ANMSM)



" Dans un contexte d'enneigement très inégal selon les massifs et l'altitude, les vacanciers français et internationaux sont venus nombreux en stations pour skier et profiter des multiples possibilités que leur offre la montagne : randonnée, ressourcement, moments de convivialité en famille ou entre amis.



La fréquentation des stations de montagne pour les vacances de Noël 2022 s’élève à 70% de TO du 17 décembre 2022 au 6 janvier 2023. Le taux d'occupation sur les semaines de Noël et du nouvel An et la première semaine de janvier est supérieur à celui de la saison 2021-22 sur la même période.



Cette fréquentation soutenue, dans une période de forte inflation, confirme s'il en était besoin que les atouts de la montagne répondent bien aux attentes des vacanciers et que les efforts engagés par les élus et professionnels pour développer la diversification et préserver ces territoires portent leurs fruits.

Les perspectives pour le mois de janvier sont pour le moment encourageantes », poursuit Jean-Luc Boch, président de l'ANMSM.