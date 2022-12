La Compagnie des Alpes a levé 200 M€ pour ses nouveaux investissements

Ce nouveau financement renforce notre structure financière, allonge la maturité moyenne de la dette et permettra de supporter nos besoins des prochaines années. Il démontre également la confiance de nos partenaires bancaires dans le développement futur de notre Groupe

à l’innovation technologique qui améliore le confort des visiteurs, la sécurité des collaborateurs et l’optimisation énergétique

», se félicite Alexia Cadiou, directrice Financière du Groupe.Ces 200 millions seront consacrés au remplacement de sept remontées mécaniques au plus tard en 2026, une commande qui sera passée auprès du fabricant français Poma.Il est prévu de faite appel «», insiste la Compagnie des Alpes.Poma, le leader français de la construction de remontées mécaniques, a été choisi par la CDA pour jouer la carte du « Made in France », et particulièrement du « Made In Alpes ».