La Compagnie des Alpes, vers une année record ?

Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2022/23, le chiffre d’affaires dess’élève à 479,4 M€, soit une progression sensible de 7,0% par rapport à la même période de l’exercice 2021/22. La très bonne dynamique de l’activité au cours du 1er semestre a ensuite été freinée par celle du 3ème trimestre, en retrait comme anticipé.Sur la même période, le chiffre d’affaires de la divisiona plus que triplé, s’élevant à 100,5 M€. Cette croissance s’explique essentiellement par l’intégration de MMV, consolidé depuis le début de l’exercice. Grâce à la très bonne performance réalisée au 1er semestre, et malgré un 3ème trimestre en baisse par rapport à l’année précédente pour les mêmes raisons que celles ayant affecté les Domaines skiables, le chiffre d’affaires de la division est en hausse de 15,5% à périmètre comparable.La croissance de l’activité de Travelfactory est d’abord portée par la progression des ventes de packages avec des achats fermes de prestations.Son chiffre d’affaires a augmenté de 18%, grâce notamment à la croissance de la clientèle internationale individuelle et des groupes, ainsi qu’au succès de l’offre ferroviaire Travelski Express, notamment au départ de Londres.