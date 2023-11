La Compagnie des Alpes et Travelski appellent les opérateurs ferroviaires à candidater

Une réservation simple et transparente en termes de tarifs, réalisable en une seule étape.

La diminution du stress lié aux conditions d'accès à la montagne grâce à un transport direct et fluide.

Un voyage paisible, offrant des moments de qualité en famille, des occasions de se divertir ou de se reposer.

La possibilité de profiter d'une journée de ski supplémentaire grâce à des horaires d'arrivée matinaux ou de départ en soirée.

Une facilité de transport pour les bagages et le matériel de ski, sans coût additionnel comparé au transport aérien.

Une contribution significative à la réduction de l'empreinte carbone personnelle et familiale, et la satisfaction de participer activement à la lutte contre le réchauffement climatique.

Ce service de transport exclusif, écologique et confortable, très apprécié par ses utilisateurs, offre un accès direct en train aux Alpes françaises, avec une prise en charge complète jusqu'à l'hébergement, incluant le dernier kilomètre. Jusqu'ici uniquement disponible dans les offres Travelski , ce service offre plusieurs avantages pour le consommateur :Ce projet s'inscrit également dans la stratégie de développement durable du groupe, visant à. Il vise également à développer une expertise unique et non délocalisable dans les régions concernées, en particulier en gérant efficacement le dernier kilomètre du trajet.En moyenne,. Avec un rapport d'émission de pollution entre le train et l'avion ou la voiture de 1 à 90 et 1 à 20 respectivement, le choix du train pour les déplacements réduit considérablement l'empreinte carbone d'un séjour de ski.