Vacances de février : Travelski enregistre une hausse de 13% des réservations

" Les vacances de février sont le moment le plus important de la saison de ski, nous sommes satisfaits des performances globales que nous réalisons au niveau européen et en particulier avec nos packages Travelski Express proposant un trajet en train depuis Londres ou Paris grâce auquel plus de 3 000 clients ont voyagé en février , a commenté Guillaume de Marcillac, le directeur général de Travelski.



La semaine dernière nous avions plus de 20 000 clients dans les différentes stations des Alpes Françaises à travers nos deux marques Travelski pour les familles et Yoonly pour les jeunes ".



Parmi les stations les plus demandées par les clients de Travelski figurent La Plagne, Les Arcs, Val Thorens, Les Ménuires, Tignes, Saint Jean d'Arves - Saint Sorlin d'Arves - Le Corbier - La Toussuire (Les Sybelles), Val Cenis, La Rosière, Les Orres, Valfréjus.



Quant à la clientèle, Travelski a constaté " une croissance structurelle des marchés anglais et néerlandais, qui se répartit sur toute la saison et illustre l’attractivité des séjours packagés dans les Alpes Françaises. Sur ce point, le package Travelski Express est un réel élément différenciant sur le marché anglais ".



Les marchés français et belge demeurent, pour leur part, " solides tout en étant plus sensibles à l’environnement global en particulier sur la fin de saison ".