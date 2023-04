Compagnie des Alpes : le chiffre d'affaires atteint des sommets au 1er semestre

Retraité de l’acquisition de MMV, soit à périmètre comparable, le chiffre d’affaires de la division progresse de 24,0% par rapport au 1er semestre 2021/22.Cette hausse reflète essentiellement la progression des ventes de packages avec achats fermes de prestations par, qui augmente de plus de 25% grâce notamment au succès des séjours distribués auprès de la clientèle internationale et des millennials.Cette croissance de l’activité est notamment portée par le succès de l’offre Travelski Express, la liaison ferroviaire entre Londres et Bourg-Saint-Maurice ainsi qu’entre Paris et Bourg-Saint-Maurice, commercialisée en ligne sous forme de packages dynamiques incluant transport + transfert + forfait + hébergement dans les domaines exploités par le Groupe.