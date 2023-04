Ski : la France figure en bonne place sur le marché mondial de la Neige

Le pic de fréquentation en France a été atteint pendant l’hiver 2008/2009, frôlant les 60 millions de journées skieurs pour s’effriter progressivement depuis. La frustration des années Covid a produit un rebond pendant l’hiver 2021/2022, dépassant les 52 millions de journées skieurs.



Le score est plus qu'honorable, dépassé seulement par la performance des Etats-Unis, proche des 60 millions de journées skieurs sur un total mondial de 370 millions, réalisés dans les quelque 5 830 stations dans 68 pays. Mais il n’en reste pas moins que l’avenir des sports d’hiver et du ski n’est pas exempt de fortes interrogations.



Comme le disait Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord : « Quand je m’observe, je me désole mais quand je me compare, je me rassure ». De fait, par rapport aux 67 autres pays dans le monde qui sont équipés – plus ou moins bien – de stations de sports d’hiver, la France tient le haut du pavé avec des atouts incontestés, notamment pour son rapport qualité/prix.