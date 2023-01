Sunweb s’offre Atlantis Rejser, TO danois spécialiste de l’Égypte

Le TO néerlandais va vendre des croisières avec Costa et MSC

Le groupe néerlandais Sunweb, présent en France, en Allemagne, au Benelux, en Scandinavie et au Royaume-Uni, poursuit son expansion avec l’acquisition d’Atlantis Rejser, T-O danois spécialiste de l’Égypte, et avec l’ouverture sur sa plateforme de distribution BtoC d’une offre croisières, avec deux premiers partenaires Costa et MSC.

Rédigé par Bruno Courtin le Mardi 10 Janvier 2023

Lu 83 fois