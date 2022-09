Sunweb : "la saison dans les stations de ski se présente bien !"

Nous avons réalisé un très bel été. Le groupe a fait voyager 800 000 clients sur l'Europe vers nos destinations situées dans le bassin méditerranéen.Sans surprise, la Grèce et l'Espagne arrivent en tête de notre top destinations.Nous avons commencé à vendre l'hiver déjà avant l'été. Depuis la mi-août nous accélérons les campagnes marketing.La saison se présente très bien. Nous enregistrons une hausse de 4% des réservations à date, par rapport à 2021. Nous constatons toutefois des disparités selon les marchés.Le Royaume-Uni est très avance avec des réservations multipliées par deux. La France se porte bien avec une croissance de 15%. Les Allemands et les Suédois sont aussi avance avec des hausses respectives de +10% et +30%. Les Pays-Bas s'inscrivent dans la même tendance que 2021 alors que la Belgique est en retrait de 15% en raison du calendrier scolaire défavorable pour les stations de ski.Les vacances de Pâques ont été décalé de 15 jours et ne permettent plus aux Belges de profiter pleinement de la neige à cette période.Côté destinations, les stations de ski autrichiennes profitent de la tendance positive des réservations au même titre que l’Andorre. Les stations françaises gardent le cap tandis que l’Italie affiche un léger retard de réservations.Les grandes stations tirent bien leur épingle du jeu. Val Thorens, Les Arcs, La Plagne, Les Deux Alpes et Saint-Sorlin-d’Arves forment le peloton de tête. Ce que nous pouvons aussi retenir c'est que les hébergements 4 étoiles sont en avance par rapport aux 5 étoiles et que les hôtels sont aussi en croissance à date. La tendance est moins forte pour les appartements et chalets.