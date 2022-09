La hausse de l'électricité, nouvelle épine dans le pied des stations de montagne

L'équation est donc complexe à résoudre. Les communes des stations de montagne et les exploitants de remontées mécaniques se disent prêts à participer à l'effort collectif en baissant leur consommation comme le demande le gouvernement dans le cadre du plan de sobriété énergétique.



" Les communes feront leurs parts au même titre que les entreprises et que les remontées mécaniques " assure Joël Retailleau de l'ANMSM.



" Nous avons pris déjà des engagements en la matière et nous allons accélérer sur l'écoconduite des engins de damage, la vitesse des remontées... les 10% d'économie demandés par le gouvernement sont atteignables. " ajoute Laurent Reynaud de DSF.



Mais selon lui les économies d'énergie engagées et l'absorption partielle par les clients et/ou contribuables, ne suffiront pas à compenser toute la hausse.



C'est ainsi que comme les communes qui attendent de trouver des solutions avec le gouvernement, Domaines Skiables de France souhaitent demander des mesures d'accompagnement. "Il faudrait que l'Europe revoit le mécanisme tarifaire de l'électricité et que nous ne soyons plus pénalisés par notre profil de consommation qui est ciblé sur 4 mois l'hiver." précise le directeur général de DSF.



L'enjeu est de taille pour une industrie affaiblie par les deux ans de covid-19 et qui doit aussi mener de front les défis liés au climat...