Sobriété énergétique : Olivia Grégoire attend les pistes des opérateurs touristiques 🔑

"parvenir rapidement à une feuille de route visant à atteindre une baisse de 10% de la consommation énergétique

C'est le sujet numéro 1 de ses dernières années. Nous travaillons à fond dessus. C'est le 3e poste de charges après le loyer et le personnel pour les résidences de tourisme. Cela représente en moyenne en 8 et 10% de leur chiffre d'affaires. C'est énorme et cela a quasi doublé en 5 ans

Dans le cadre du plan de sobriété énergétique annoncé par le gouvernement, plusieurs réunions organisées en visio-conférences auront lieu avecAprès une première réunion début août, ce deuxième point d'étape - avec les hébergeurs touristiques (résidences de tourisme, hôteliers...), les centres thermaux, les représentants des stations de ski et remontées mécaniques, ainsi que les croisiéristes - a pour objectif de généraliser les bonnes pratiques en matière d'économie d'énergie pour" nous précise un porte-parole du Cabinet d'Olivia Grégoire." explique Pascale Jallet, déléguée générale du SNRT (Syndicat National des Résidence de Tourisme).Pour passer la vitesse supérieure, le SNRT planche sur plusieurs pistes. Il y a celles à intensifier telles que le remplacement de toutes les ampoules par des led, former le personnel aux écogestes, sensibiliser les clients aux économies d'énergie...Celles à accélérer : baisser d'un degré les températures de consigne (via les syndicats), brider les appareils de chauffage et de climatisation. Enfin les mesures qui reposent sur l'investissement : systématiser les coupe-circuits par carte dans les hébergements, mettre plus de radars d'éclairage dans les parties communes et équiper les établissements de panneaux solaires sur les toits, et sur des ombrières dans les parkings.