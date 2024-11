L’UMIH explore l’innovation au 72e Congrès national

Grégory Doucet, maire de Lyon

Thierry Fontaine, président UMIH 69

Thierry Marx, président confédéral de l’UMIH

Le congrès est animé par Vincent Ferniot, journaliste gastronomique❖ 9h30 Assemblée générale d’ouverture❖ 10h30 L’Excellence pour tous de nos métiers : concours WorldSkills et Apprenti scène❖ 11h00 Table-ronde : Innover avec l’Intelligence artificielle❖ 13h00 Déjeuner❖ 15h00 Table-ronde : L’innovation sous toutes ces formes❖ 16h00 Grand témoin Julia de Funès, philosophe❖ 17h30 Animation et visite du village partenaires❖ 9h00 à 18h00 Assemblées générales des branches professionnelles et des syndicatsassociés : UMIH Hôtellerie Française, UMIH Restauration, UMIH Saisonniers,UMIH Café brasserie et nuit, UMIH Traiteurs & T.O.R., GNC❖ 13h00 Déjeuner❖ 17h30 Animation et visite du village partenaires❖ 20h30 Soirée de gala à la Sucrière❖ 9h00 Rapport d’activité et rapport financier de l'UMIH❖ 10h20 Rapport des présidents de branche UMIH et du GNC❖ 11h30 Discours de clôture du congrès par Thierry Marx, président confédéral UMIH❖ 11h50 Intervention de Marina Ferrari, ministre déléguée chargée de l'Économie dutourisme de France❖ 13h00 Déjeuner