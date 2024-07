L’UMIH et Action Logement s’allient pour les saisonniers

Ce partenariat avec l’UMIH pour la promotion et le développement de l’offre de services et plus particulièrement de Visale auprès des travailleurs saisonniers renforce un lien de longue date en accord avec la mission d’Action Logement : faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Il s’inscrit dans la démarche chère au Groupe de travailler aux côtés des entreprises qui peinent à recruter et de répondre au mieux aux besoins des salariés et des travailleurs saisonniers. C’est son rôle en tant qu’acteur majeur du logement abordable

En matière de logement il faut changer la donne ! Sans logement décent, il n’y a pas d’emplois possible et c’est la réussite de nos entreprises qui est freiné notamment en saisons. Il faut agir sur la rénovation des logements existants, la construction de nouvelles résidences spécifiques pour les salariés et travailler avec l’ensemble des acteurs dont les collectivités et Action Logement pour faciliter l'accès à des logements abordables et bien situés

Afin de répondre aux difficultés des saisonniers pour se loger, les filiales immobilières d’Action Logement pourront proposer aux adhérents de l’UMIH des, telles que des résidences mobilité, sociales ou pour jeunes actifs. Pour loger les travailleurs saisonniers dans les zones touristiques, certaines filiales pourront égalementAction Logement participera à l’analyse d’opportunité et de faisabilité des projets immobiliers présentés par l’UMIH, dans le but d’augmenter l’offre de logements disponibles et de diversifier les logements locatifs. Ces projets immobiliers pourront, si nécessaire,et l’ UMIH coopéreront et développeront ainsi le service rendu aux salariés et aux travailleurs saisonniers, favorisant la production d’une offre de logements accessibles pour les salariés en mobilité et les travailleurs saisonniers.. ». »