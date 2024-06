Les saisonniers éligibles à la garantie visale

Comment se profilent les recrutements de saisonniers pour la saison estivale ?



« Comme d'habitude, nous avons des problèmes de recrutement sur les salariés qualifiés. Nous n’avons pas eu le temps de former tous les salariés qualifiés perdus depuis le covid. Nous n’avons que 37 000 apprentis qui sortent tous les ans de nos écoles. Par rapport aux 80 000 salariés qui nous manquent de façon chronique, ce n'est pas assez. » , affirme Laurent Barthelemy de l'UMIH.



Face aux difficultés de recrutement de personnel, les clubs vacances ne restent pas les bras ballants et mettent en place des actions concrètes pour recruter plus aisément.



Belambra organise plus de forums pour renforcer le recrutement local et poursuit ses partenariats avec les écoles et formations aux métiers du tourisme.



Sur l’hébergement, Damien Ponsot pense que l’on peut aller plus loin : « La question du logement est centrale avec certainement des initiatives à développer sur la mise à disposition pour les saisons estivales de logements non utilisés sur la période comme les logements étudiants par exemple. »



« Plus généralement, il y a un enjeu de visibilité sur tous ces métiers et opportunités. Nous travaillons beaucoup sur la formation et la mobilité, nous devons plus communiquer sur ces avantages et mettre en avant ces parcours possibles dans les métiers saisonniers. »



L’UMIH souhaite poursuivre le partenariat entrepris l’an dernier avec France Travail pour accompagner les saisonniers dans leur recherche d’emploi ou de formation hors saison.