VVF : "Les RH ont besoin de retrouver une place stratégique dans l’entreprise" 🔑

Je suis issu de la communication et non des ressources humaines (RH).J’ai intégré les RH en janvier 2014, comme chargé de recrutement dans le tourisme. Petit à petit, je me suis intéressé à tous les sujets des RH jusqu’à devenir responsable recrutement.Par la suite, j’ai obtenu un bac +3 en RH pour avoir des connaissances plus techniques : administration du personnel, paye…J’ai débuté chez VVF en 2021 au poste de responsable recrutement et marque employeur. Un an plus tard, on m’a confié les développements RH, ainsi que ceux de la formation et de la communication. Tous les sujets qui ont trait à la marque employeur.Je suis DRH depuis le 1er mars 2021.