RH : les nouveaux enjeux de VVF [ABO]

on boarding fait partie intégrante du process de recrutement

dès le premier rendez-vous avec le candidat

approche holistique

d’une communication claire, transparente et inclusive.

La Belle Vie

la justice sociale, la lutte contre la pauvreté, la création d’emplois non délocalisables, la liberté individuelle, l’épanouissement individuel et collectif.

J’ai eu l’occasion de partager à plusieurs reprises avec Damien Ponsot quelques idées sur la stratégie RH de VVF et ses premiers objectifs et actions :Sur le premier point,, l’enjeu était de rapprocher les sujets RH des missions de l’association que sont la solidarité, l’accessibilité et l’engagement devenus centraux dans la marque employeur. Cela se traduit notamment par la prise en compte des spécificités, des familles et de l’inclusion des salariés mais également des différentes formes de recrutement des collaborateurs.VVF est ainsi associé à des évènements culturels ou sportifs, comme par exemple le festival du film de comédie à l’Alpe d’Huez et la Grande Odyssée (grande traversée des Alpes par des chiens de traineaux), qui confèrent au groupe une meilleure visibilité et une forte présence médiatique.L’attention au collaborateur a été source d’une vision que j’ai partagée avec Damien à plusieurs reprises. Cette attention débute, au-delà des éléments de communication et de marketing, dès les premiers contacts et l’accueil des nouveaux salariés, le plus souvent saisonniers. Le «» selon Damien Ponsot et ce «. »VVF a développé comme de nombreux acteurs du tourisme des éléments qui permettent de garder un contact fréquent entre la signature du contrat et la prise de poste,. Le processus mérite d’être amélioré selon le DRH, malgré un travail collectif effectué pour harmoniser et améliorer la qualité du livret d’accueil remis ou envoyé à tout nouveau collaborateur.Cette attention au collaborateur, ou collaboratrice, a constitué l’un des axes des évolutions RH du groupe à partir de 2023 et notamment dans le cadre des négociations entre la direction du groupe et les syndicats. Cela a été particulièrement vrai pour faciliter la parentalité et la vie des femmes dans l’entreprise.Damien Ponsot cite plusieurs avancées significatives :(ainsi que le deuxième parent), la mise à disposition dedans les sanitaires accessibles aux salariées et(deux jours d’arrêt de travail par mois) rémunéré par VVF sur présentation d’un certificat médical et ce valable une année. Enfin, un dispositif est proposé aux salariés devenus proches-aidants d’un parent ou d’un enfant malade.Damien Ponsot défend l’idée d’une «» de la notion de bien-être des salariés et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, accompagnée «Sur ce dernier sujet de l’inclusivité,une structure d’insertion professionnelle par le tourisme, dans la continuité de la mission de tourisme social d’accessibilité aux vacances pour tous et de soutien au développement économique des territoires. Sous la marque commerciale «», VVF compte offrir à des personnes éloignées du monde du travail, la possibilité de prendre part à la construction de leur propre trajectoire professionnelle, de permettre à chacun de se révéler dans la dignité et de faire sa place dans la société.VVF défend, pour Damien Ponsot, depuis toujours des valeurs universelles, «» VVI accompagne ainsi des personnes fragiles en leur permettant d’accéder à des emplois et des compétences dans les différents métiers du groupe, à savoir l’hébergement, la restauration, l’animation, l’accueil ou l’entretien du patrimoine.une dizaine d’autres devrait voir le jour d’ici la saison 2026. Pour que initiative fonctionne, elle doit rencontrer le soutien des salariés des villages, et susciter un partenariat avec les associations et les structures d’insertion locales.