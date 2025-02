Tourisme et IA, c’est d’abord et avant tout de l’humain ! [ABO]

Pourtant, de nombreuses actualités nécessiteraient d’avoir une vision globale pour le tourisme, et plus largement pour l’attractivité du pays, en y intégrant des composantes économiques, sociales ou culturelles.



Serait-il incongru de lancer un débat rationnel sur le tarif d’accès aux monuments nationaux même si l’on peut supposer que les avis sur le sujet de la ministre de la Culture et ceux de ses opposants relèvent davantage de la posture que d’une véritable analyse fondée et argumentée ? Comment ces subsides seraient-ils utilisés ? Et plus largement la tarification et les recettes des sites culturels pourrait-elle être confiée aux collectivités, comme une fiscalité propre et dont elles auraient le libre usage pour rénover des sites patrimoniaux ou culturels ?



Le tourisme comme lien social et vecteur de solidarités peut-il être intégré à une nouvelle politique à destination des espaces ruraux, ces derniers étant le plus souvent réduits à une vision binaire (« Paris et le désert français » dans le discours de François Bayrou devant l’Assemblée le 14 janvier dernier), caricaturés et ramenés aux seuls résultats des dernières élections législatives ?



La France touristique de 2025 est d’abord celle d’un nouvel aménagement du territoire, sans hiérarchie entre centralité et périphérie, qui devrait réduire en cendres le discours jacobin et centralisateur. La France touristique de 2025 pourrait aider à poser lucidement les questions de mobilités dans le pays, de l’organisation cristallaire du réseau à grande vitesse au financement de matériels roulants et à la rénovation des infrastructures (au vu de l’obsolescence du réseau et du matériel roulant TGV, cela ne serait pas inutile).



Pareil questionnement pourrait être proposé, non pas seulement au seul accès aux vacances au plus grand nombre pour lequel des initiatives sont aujourd’hui portées par les collectivités (même si de nombreuses personnes handicapées ou d’aidants de malades en sont encore privés), mais également à la meilleure façon d’intégrer de nouveaux arrivants sur le territoire national.



Au vu de la crise des vocations qui perdure notamment pour les métiers d’exécution, serait-il possible de s’intégrer à la République par un travail dans le secteur du service à la personne, en y intégrant le tourisme, supposerait un apprentissage de la langue, de la culture, des règles et des normes qui nous permettent encore de faire société ?