Égalité, équité, parité : ce long chemin semé d’embûches pour les femmes... [ABO]

Mais la situation est loin d’être parfaite. De nombreuses études et publications le montrent.En 2023,âgées de 15 à 64 ans, en emploi ou au chômage, est de 71,2%. Il mérite d’être rapporté à celui des hommes qui s’élève à 76,8%, soitLes inégalités et iniquités demeurent entre femmes et hommes. Je ne comprends pas pourquoi cela peut être toujours le cas, huit ans après que l’égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée grande cause du premier quinquennat du Président Macron...Le contexte législatif et réglementaire devrait pourtant y contribuer. La Directive européenne 2023/970 du 10 mai 2023 (et publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 17 mai 2023)Pour la première fois, l’employeur doit fournir certaines informations que ce soit lors du recrutement ou en cours d’exécution du contrat de travail.Sans citer l’ensemble des obligations fixées, l’article 9 de cette directive oblige les employeurs à, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au niveau des composantes variables ou complémentaires, l’écart de rémunération médian entre les femmes et les hommes, la proportion de travailleurs féminins et masculins bénéficiant de composantes variables ou complémentaires ou par exemple la proportion de travailleurs féminins et masculins dans chaque quartile.Les lois françaises existent aussi, nombreuses et depuis longtemps. On ne remontera pas jusqu’au début du 19ème siècle, mais il faut noter cependant que la loi de novembre 1892 relative au travail des enfants, des filles et des femmes dans les établissements industriels, limitait la durée du travail des femmes à onze heures par jour et leur interdisait notamment le travail de nuit dans l’industrie.Il faut attendre décembre 1972, avec la loi n°72-1143 pour voir poser le principe de l’égalité de rémunération « pour un même travail ou un travail de valeur égale » et juillet 1975, avec la loi n°75-625, pour interdire de rédiger une offre d’emploi réservée à un sexe, de refuser une embauche ou de licencier en raison du sexe ou de la situation de famille « sauf motif légitime ».