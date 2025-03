Accentuer la visibilité de l’Association et constamment alerter sur les sujets de l’égalité, la parité et l’équité entre les femmes et les hommes sont nos priorités.



Concrètement, nous proposons à nos membres des ateliers et des échanges leur permettant de compléter leurs compétences, pour accéder et promouvoir le leadership au féminin.



Puis nous avons obtenu de porter un grand projet cette année 2025 grâce au mécénat, qui sera un outil évolutif que toute la profession du tourisme pourra manier : l’Observatoire sur l’Égalité Femme - Homme dans le tourisme, en collaboration avec la revue Espaces et l’IREST (Institut de Recherche et d’Études Supérieures du Tourisme) et sous l’égide du Fonds ESSENTIEM, le « fonds de dotation pour un tourisme bienveillant ».



Vous en saurez plus prochainement, notamment sur les mécènes qui se sont déjà engagés à nos côtés. Il s’agit, par voie d’analyse de données officielles et d’entreprises, du recueil de témoignages et d’enquêtes, grâce à une approche scientifique irréprochable, de déterminer la part des femmes à tous les niveaux de l’écosystème du tourisme.