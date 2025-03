Aéroport CDG : une journée avec Aurélie Haemmerer, technicienne de maintenance bâtiment (vidéo)

Dans son quotidien, Aurélie s’assure du bon fonctionnement des installations qui jalonnent tout le parcours des passagers. Son rôle englobe la vérification et le suivi des travaux, la gestion des urgences et la réalisation de tournées "qualité".



Elle gère environ 150 demandes par mois en binôme, ce qui nécessite une grande rigueur et un sens aigu de l'organisation. Sa journée commence à 7h30 et se termine à 16h07. Chaque matin, elle consulte les urgences et planifie ses interventions.



Les imprévus sont nombreux, et la plus grande difficulté de son métier réside dans la gestion des urgences qui peuvent [arriver en masse]b. Prioriser les interventions et garder son calme est essentiel pour assurer la sécurité et le confort des voyageurs.