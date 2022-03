Journée internationale des femmes : opération séduction dans le secteur aérien

A cette brillante démonstration de capacités, de savoir-faire et de passions portée par toutes ces femmes, il fallait bien finir la journée sur des engagements de la part des grands acteurs de l’aérien favoriser l’accès des femmes au milieu ‘’Aéro’’ et principalement ses métiers techniques.



IATA l’association Internationale du Transport aérien a présenté 25 by 2025 , une initiative lancée en 2025 et qui vise à augmenter le nombre de femmes dans les postes de direction de 25 % par rapport aux chiffres actuels ou pour atteindre une représentation minimale de 25 % d’ici 2025.



Le projet prévoit aussi l’augmentation du nombre de femmes dans les emplois où elles sont sous- représentées (le pilotage et les opérations) de 25 % par rapport aux chiffres actuels ou pour atteindre une représentation minimale de 25 % d’ici 2025.



Acteurs majeurs au service de l’insertion et notamment via l’apprentissage, Nicolas Gros, Directeur d’Air Emploi à l’initiative de cette journée et Magali Jobert, Déléguée Générale de l’AFMAé, le centre de formation des apprentis dans les métiers de l’aérien ont affiché leur détermination à fédérer et coordonner les efforts pour ‘’aller chercher’’ les jeunes femmes et faire progresser la mixité professionnelle.



Ayant déjà paraphé la charte ‘’ Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial’ ’ ils ont été rejoints hier par des signataires de poids : Air France, Transavia, la FNAM, l’Armée de l’air et de l’espace, la Marine Nationale, Airbus, Dassault Aviation et le groupe ADP.



Philippe Dujaric, Directeur des Affaires sociales du GIFAS* et également signataire de la charte prévoit plus de 15 000 recrutements dans son secteur pour cette année et a annoncé la création très prochaine d’une nouvelle plateforme de recrutement : « l’aerorecrute.fr « .