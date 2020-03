Deux femmes pilotes parlent de leurs parcours : sexisme et regard des passagers !

TourMaG.com - Avez-vous déjà eu des moments gênants avec un pilote ou des passagers ?



Emmanuelle : Un jour j'ai une collègue qui vient me voir en courant, après un vol. Elle me dit : heureusement que ce n'était pas toi aujourd'hui aux commandes, car une femme a déclaré que si une femme était aux commandes, elle ne monterait pas.



J'ai trouvé ça vache.



Aujourd'hui, il y a moins de regards suspicieux. Quand je travaillais au sol, une femme commandant faisait une annonce, et 7 ou 8 hommes se sont retournés pour se demander ce qu'il se passait, maintenant je pense qu'ils ont moins peur (rire, ndlr).



Les mentalités commencent à changer, mais les personnes qui se retournent parce que je suis femme aux commandes, je l'ai vu et vécu.



Amandine : Le plus marquant pour moi, c'est lorsque je me déplace dans les couloirs et que régulièrement les passagers me demandent un café ou me tendent le plateau. C'est terrible.



Malgré les galons, je leur dis qu'une hôtesse viendra prochainement s'occuper d'eux, ils s'étonnent que je ne sois pas hôtesse de l'air, je leur réponds que je suis pilote et ils s'excusent.



De même, les gens regardent dans le poste et quand ils voient qu'une femme est aux commandes, il y a toujours un petit sourire surpris. L'image et le stéréotype sont très marqués.



TourMaG.com - Pensez-vous que ce doit être à la loi de changer la donne et imposer aux compagnies la présence de plus de femmes dans le cockpit ?



Emmanuelle : Je souhaite qu'il y a ait plus de femmes, mais l'imposer je ne pense pas que ce soit la bonne réponse au problème, car ces femmes le payeront un jour ou l'autre.



Tout simplement, car les hommes ressortiront toujours que nous sommes privilégiées car nous sommes des femmes. Par exemple, easyJet recrutait il y a queqlues années des femmes, quelqu'un m'a sorti que j'étais avantagée, puisque je suis une femme.



C'est bien, la première qu'être une femme est un avantage (rire, ndlr). Le plus important sera de changer les mentalités et que plus de femmes se présentent.



Vous savez un jour une petite mamie vient me voir après un vol, elle me raconte avoir manifesté en 1968 pour les droits des femmes, et elle m'a dit qu'elle était fière de moi et m'a remercié d'en être arrivé là.