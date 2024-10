La Compagnie présente son programme Chef&CO

Septembre 2024 : la Cheffe doublement étoilée Stéphanie Le Quellec a signé pour la deuxième année consécutive le menu du mois de septembre avec en entrée un pressé de légumes d’été confits, homard, vinaigrette crustacée et en plat principal une épaule d’agneau laquée au calamansi, artichaut, olives et truffes noires .



Octobre 2024 : c’est le Chef marseillais Frédéric Duca qui est à l’honneur avec une Brandade de Cabillaud et Légumes Croquants , un Paleron de veau sauce cassis, purée de carotte à l'orange et un encornet sauté sauce bourride, risotto de riz noir .



Novembre 2024 : la Cheffe étoilée bretonne Nolwenn Corre signe pour la troisième année un menu iodé en hommage à sa Bretagne natale avec en entrée, une « Lobster galette » ainsi que deux plats principaux au choix : Filet de Pintade au cidre, far noir et Saint Jacques, châtaigne et butternut au miel .



Mars 2025 : David Toutain, Chef doublement étoilé, fidèle de La Compagnie depuis 2017, proposera une Asperge blanche, crevette et sauce cocktail en entrée ainsi qu’une Volaille, patate douce et curry breton et un Saumon grillé, purée de brocolis et pistache en plats principaux.



Juin 2025 : le Chef brésilien étoilé à New York Franco Sampogna proposera une Asperge verte, mayonnaise coco et crème de pistache en entré et deux plats principaux : un Paleron de boeuf, condiment saté et un Cannelloni pomme de terre et burrata, homard .



Juillet et août 2025 : le Chef Pâtissier Yann Couvreur proposera un nouveau dessert signature estival.