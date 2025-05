Une table gastronomique s’installe aux Jardins de Coppélia

une signature épicurienne résolument tournée vers le bien-être et la nature

Au-delà du domaine de Pennedepie, Alexandra Lorin-Guinard et Grégory Guinard annoncent également l’ouverture prochaine d’un nouvel établissement en centre-ville d’Honfleur. Situé 19 place Augustin Normand, le restaurant La Ferronnerie prendra place dans un ancien atelier du même nom entièrement réhabilité. Le concept repose sur une cuisine tournée vers le feu et la braise, imaginée par le chef Lilian Douchet, et une carte de vins composée de sélections issues de vignerons indépendants.L’offre des Jardins de Coppélia comprend également l’hôtel de, un bar à manger nommé Le P’tit Yard , et un spa Garancia de 200 m² ouvert à la clientèle extérieure. Le spa intègre deux cabines de soins, un sauna, un hammam, un jacuzzi et un espace détente. Une piscine extérieure complète les installations. Depuis leur lancement en 2020, Les Jardins de Coppélia affirment leur positionnement comme «», tout en affirmant leur