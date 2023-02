La Normandie sans ma voiture : Idées de séjour à pied ou à vélo

Ces propositions de séjours actifs sans voiture visent à inciter les visiteurs de la Normandie à opter pour des déplacements plus doux pendant leurs vacances. Comment ? En leur montrant qu’ils n’ont pas besoin de leur véhicule pour vivre une expérience unique et se reconnecter à la nature !Mieux : laisser sa voiture, c’est aussi partir à l’aventure ! Finis les trajets interminables, les parkings payants, les difficultés pour se garer, les villages que l’on traverse à toute vitesse, les sauts de puce d’un musée à l’autre. Découvrir la Normandie sans voiture, c’est ralentir la cadence, prendre le temps d’observer les paysages, d’apprécier un village ou un point de vue, faire des rencontres sur le chemin, goûter le calme et s’imprégner de la nature.Les cyclistes débutants pourront par exemple donner quelques coups de pédale sur la Vélofrancette , à travers la Suisse Normande, entre les gares de Caen et de Flers. Une bonne occasion de profiter de jolis points de vue, tels que celui de La Roche d’Oëtre, et de déguster des produits locaux.Les plus motivés partiront peut-être à vélo sur les chemins de la presqu’île du Cotentin , au départ de la gare de Carentan-les-Marais, pour ses paysages authentiques. Idéal pour découvrir la célèbre plage de Utah Beach, la ville et le port de Cherbourg, mais aussi les châteaux méconnus de la presqu’île.Pour les randonneurs en quête d’itinérance sans voiture, cap à l’ouest sur le GR®223 ! De la gare de Cherbourg à Siouville, de magnifiques paysages sauvages ne demandent qu’à être découverts par les curieux, en offrant la possibilité de prendre un bon bol d’air et de recharger les batteries, en pleine connexion avec la nature !Et d’autres offres suivront bientôt, pour inciter un maximum de visiteurs à se lancer dans l’aventure d’un voyage en Normandie sans voiture !