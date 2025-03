"L'Épée du Roi Arthur" au Puy du Fou : un nouveau spectacle incontournable pour vos clients

Si le Puy du Fou est réputé pour la qualité de ses productions, "L'Épée du Roi Arthur" repousse encore une fois les limites du spectacle vivant. Voici ce qui rend cette nouveauté si unique :



● Un décor grandiose : Construit au pied des remparts de Font Rognou, le théâtre en plein air plonge le public dans une atmosphère médiévale immersive.



● Des effets spéciaux impressionnants : Attendez-vous à des apparitions magiques, des combats chorégraphiés à la perfection et des effets spéciaux qui magnifient chaque scène.



● Une mise en scène dynamique : Pendant plus de 20min, le spectacle est conçu pour captiver le spectateur de la première à la dernière seconde, alternant moments d'intensité et de poésie.