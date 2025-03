Pourquoi les nouveautés Puy du Fou seront incontournables en 2025 ?

En 2025, le Puy du Fou prolonge la magie au cœur de l’automne avec la Frairie de la Toussaint. Une occasion unique pour les agences de voyages de proposer à leurs clients une expérience inédite, dans une ambiance chaleureuse et festive.Avec cette nouvelle période d’ouverture, le Puy du Fou devient une destination incontournable pendant les vacances de la Toussaint. Cette offre représente une opportunité unique pour les agences de voyages de prolonger la saison touristique et booster leurs ventes, proposer une alternative originale aux séjours classiques d’automne et tirer une clientèle familiale ou groupe en quête d’expériences immersivesCes nouveautés 2025 renforcent l’attractivité du Puy du Fou et constituent une véritable valeur ajoutée à votre catalogue touristique. Avec une programmation renouvelée, une capacité d’hébergement revue et des expériences immersives inédites, le parc répond aux attentes des voyageurs en quête d’émotion et d’authenticité. En valorisant ces nouveautés dans vos offres, vous dynamisez votre activité et assurez à vos clients une expérience riche en découvertes et en émerveillement.