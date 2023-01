Air France va faire rayonner la gastronomie française

"La compagnie s’attache à faire découvrir à ses clients la richesse et la diversité du patrimoine gastronomique français dans une approche plus responsable, en préférant des produits frais, locaux et de saison et en proposant systématiquement une option végétarienne dans toutes ses cabines de voyage", précise encore le communiqué d'Air France.



En effet, la compagnie s’engage également à proposer sur l’ensemble de ses vols au départ de Paris et dans ses salons des aéroports parisiens, des viandes, volailles, produits laitiers et œufs 100% d’origine française, ainsi que des poissons issus de la pêche durable.



Une offre végétarienne est également disponible dans tous les vols et les plats chauds sont systématiquement labélisés Nutri-Score A ou B en Economy et Premium Economy.



Par ailleurs, les menus enfants et bébés proposés à bord sont uniquement élaborés à partir de produits issus de l’agriculture biologique.



Air France s’investit également dans le recyclage et la suppression de 90% du plastique à usage unique à bord de ses avions d’ici à fin mars 2023, auxquels elle va substituer gobelets en carton, raviers en cellulose, cassolettes en bagasse, etc.



Elle assure aussi accorder, au sol comme en vol, une attention particulière au tri sélectif et au recyclage des prestations de restauration.