Saint-Martin : l'Office de tourisme veut séduire davantage de Français

Les Antillais ont continué à venir. Nous n'avons donc pas trop souffert

"en 2022, nous nous approchons des bons chiffres de fréquentation touristique de 2016. Nous avions alors reçu plus de 2 millions de visiteurs (dont 66406 Français), auxquels il fallait ajouter 1 million de croisiéristes".

Aujourd'hui, 80 % des dégâts sont réparés"

"Nous en avons profité à la fois pour rénover et donc améliorer notre parc hôtelier et pour former nos employés afin de rendre notre savoir-faire plus attractif et plus compétitif par rapport aux autres îles des Caraïbes"

Traditionnellement, l'île de Saint-Martin qui est àreçoit en grande majorité des touristes américains : ils représentent 70 % de sa clientèle. Viennent ensuite les habitants des autres îles des Caraïbes, etC'est d'ailleurs ce qui a sauvé Saint-Martin et son tourisme (il assure quelque 95 % de ses revenus) pendant la crise du Covid : "", confie Valérie Damaseau qui affiche sa confiance :Si la présidente de de l'Office de tourisme de Saint-Martin prend 2016 comme référence, c'est parce que cette année-là a précédé 2017 qui a vu l'île quasi totalement dévastée par l'ouragan Irma, le plus puissant enregistré sur la Caraïbe depuis plusieurs décennies., assure Valérie Damaseau. L'enfouissement des réseaux a pris plus de temps que prévu mais cette opération qui est en phase finale, évitera à Saint-Martin d'être coupée du monde en cas de nouvelle catastrophe., ajoute-t-elle.