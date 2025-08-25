TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Colombie, au rythme des ailes


Avec plus de 1 900 espèces d’oiseaux recensées, dont près de 80 endémiques rien que dans les Andes occidentales, la Colombie est sans conteste le premier pays au monde pour l’observation d’oiseaux. Ce territoire enchanteur, traversé par les trois bras de la cordillère des Andes — occidentale, centrale et orientale —, offre aux amoureux de la nature un sanctuaire de biodiversité, où les chants d’oiseaux se mêlent au parfum du café et aux légendes des peuples montagnards.


Rédigé par le Lundi 25 Août 2025

Tucan Pico Iris - Minca © Hugo Herrera - Colombia Memories
Autour de Medellín : nature et culture à portée d’ailes


La proximité de Medellín, deuxième ville du pays, avec plusieurs zones d’observation en fait un point de départ idéal pour une escapade ornithologique.

À La Romera, petite réserve naturelle perchée dans les hauteurs de la ville, on peut apercevoir le majestueux Barranquero, au plumage bleu-vert éclatant. Il habite les forêts humides, dans un climat plus tempéré.

Observation barranqueros - Medellin © Jorge Sanabria
Les Andes occidentales : une symphonie de couleurs et de chants


Cette région montagneuse abrite 77 espèces d’oiseaux endémiques, ainsi que de nombreuses autres espèces rares ou menacées. C’est ici que la nature s’exprime dans toute sa splendeur, entre forêts de nuages, rivières cristallines et sentiers brumeux.

Parmi les lieux les plus emblématiques :

La réserve naturelle Las Tangaras, joyau du Chocó andin, propose des observations exceptionnelles de la Tangara coronidorée, du Tororoí bigutudo, ou encore du discret mais fascinant Colibri à queue d’ardoise.

● Plus au sud, dans la région de Jardín (Antioquia), la réserve du Loro Orejiamarillo protège l’habitat du perroquet aux oreilles jaunes, espèce emblématique des forêts andines, souvent observée près des plantations de café.

● À Urrao, la réserve Colibrí del Sol, au cœur du Parc national naturel Las Orquídeas, abrite des espèces uniques comme le Colibri du soleil et la Cotorra montañera, en danger critique d’extinction.
Tous ces sites sont accessibles avec l’aide de guides spécialisés, passionnés et engagés, qui feront de votre expédition une aventure sensorielle et responsable.

Minca et la Sierra Nevada : le balcon de la biodiversité

Carriqui pechiblanco - Minca © Irène Robles
Changement d’ambiance à Minca, petit village niché dans la Sierra Nevada de Santa Marta, au nord du pays. Ici, la réserve naturelle El Dorado est une étape incontournable.

Plus de 366 espèces y ont été recensées, dont 26 endémiques comme le Toucanet de Santa Marta, le Troglodyte des montagnes, ou encore le discret Grallaire de Santa Marta. On peut également y observer le Toucan à bec arc-en-ciel, joyau tropical aux couleurs vives.

Observer ces espèces, c’est aussi entrer en contact avec une région où la spiritualité indigène et le respect de la nature sont encore vivants. Les guides locaux, souvent issus des communautés environnantes, partagent bien plus que des connaissances naturalistes : ils transmettent une véritable philosophie de vie.

Le chant des tropiques : escale au Aviario Nacional de Carthagène


Pour ceux qui souhaitent découvrir la richesse ornithologique colombienne dans un cadre plus accessible, le Aviario Nacional de Colombia, situé à quelques kilomètres de Carthagène, est une excellente alternative.

Plus de 170 espèces y évoluent en semi-liberté dans des habitats reconstitués avec soin : mangroves, forêts tropicales, zones humides.

C’est une expérience immersive idéale pour petits et grands, mêlant pédagogie, conservation et émerveillement.

On y rencontre notamment le Flamant des Caraïbes, le Hoazin huppé, des rapaces tropicaux, des toucans, et une symphonie d’oiseaux aux couleurs éclatantes.



Guacamayas - Jardin botanique © Irène Robles
Un tourisme responsable, une nature préservée


Observer les oiseaux en Colombie ne se résume pas à une simple activité touristique. C’est une expérience de reconnexion, une manière de redécouvrir le monde à travers les yeux de créatures libres, résilientes et magnifiques. C’est aussi un engagement pour la conservation, car nombre de ces espèces sont menacées par la déforestation ou le changement climatique.

C’est pourquoi il est essentiel de partir accompagné de guides spécialisés, formés localement et passionnés par la biodiversité de leur pays. Ils vous aideront non seulement à identifier les espèces, mais aussi à comprendre leur rôle écologique, leur fragilité et l’importance de leur protection.

En choisissant la Colombie pour votre prochain voyage, vous entrez dans un monde aux mille couleurs, où chaque battement d’aile est une promesse de beauté et d’harmonie. Laissez-vous porter par cette terre d’envols et d’émerveillements.

Et souvenez-vous : dans chaque chant d’oiseau résonne l’appel de la nature… et celui d’un pays qui a tant à offrir au monde.

Redécouvrez cela avec Colombia Memories.

Contactez nous directement à nadia@colombiamemories.com ou francia1@colombiamemories.com pour plus d’informations sur nos itinéraires ou pour demander un devis personnalisé


>> Colombia Memories dans l'Annuaire DESTIMAG



